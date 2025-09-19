Gaziler Günü'nde Şehit Ailelerine İhtiram

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un ev sahipliğinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve il protokolünün katılımıyla yemek programı gerçekleştirildi.

Burçin Uysal Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Koç, gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, "Şanlı tarihimiz boyunca, özgürlüğümüz, vatanımızın bütünlüğü ve ay-yıldızlı bayrağımızın semalarda dalgalanması uğruna canlarını hiçe sayan kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde her daim müstesna bir yere sahip olmuştur. İşte bugün, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, fedakarlıklarıyla destan yazan bu yiğit vatan evlatlarını ve onların aziz ailelerini bir kez daha onurlandırmak üzere toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar verilen mücadelelerde gazilerin kahramanlık destanı yazdığını vurgulayan Vali Koç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanının verilmesi, kahramanlığın ve vatan sevgisinin en somut nişanesi olmuştur. Bu anlamlı gün sadece Atatürk'e verilen bir unvan değil, aynı zamanda bu milletin tüm gazilerine gönüllerde açılmış ebedi bir şükran kapısıdır" ifadelerini kullandı.

Gazilerin fedakarlıkları sayesinde milletin özgür ve güven içinde yaşadığını dile getiren Vali Koç, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğimize ve geleceğimize kast eden hiçbir saldırı asla emeline ulaşamayacaktır. Bu millet, tarih boyunca olduğu gibi bundan sonra da kararlı duruşuyla her türlü ihaneti bertaraf edecek kudrete sahiptir. Türk Milleti yalnızca kendi geleceği için değil, tüm mazlum coğrafyalar için de umut ışığıdır. Gazilerimizin fedakarlıkları, milletimizin hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Onların kahramanlıkları, nesiller boyunca yolumuzu aydınlatacak ve bizlere daima ilham verecektir" dedi.

Program, şehitler ve gaziler için yapılan duaların ardından sona erdi. - AĞRI