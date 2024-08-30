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Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı kutlandı

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Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama programı çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, bayrak göndere çekilmesi ve Tebrikleşme Töreni ile devam etti. Törenin sonunda Vali Koç ve protokol üyeleri şehitliği ziyaret ederek dualar etti.

Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Ağrı'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Türk bayrağı göndere çekildi. Kutlama programı Ağrı Valiliğinde düzenlenen Tebrikleşme Töreni ile sürdü. Vali Mustafa Koç tarafından gerçekleştirilen törene il protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Ağrı Adalet Sarayı önünde süren kutlama programı Vali Mustafa Koç'un törene katılan protokol üyelerinin, vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutlamasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile süren program halk oyunları gösterisinin ardından askeri birliklerin geçit töreninin ardından sona erdi. Törenin ardından şehitliği ziyaret eden Vali Koç ve protokol üyeleri burada şehitlerin mezarına karanfil bırakarak dualar etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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