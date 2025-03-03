Ağrı'da Aç Kalan Tilki İlçe Merkezine İndi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde aç kalan tilki yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar indi.

Besin ihtiyaçlarını karşılamak için açlık sebebiyle yiyecek arayışına çıkan bir tilki, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle ünlü kaplıcaların yer aldığı bölgeye kadar geldi. Halk arasında "Saklı Köy" olarak anılan ve ziyaretçilerine huzur veren bu kaplıcaların işletmecisi olan Ömer Özden, bu ilginç karşılaşmayı değerlendirmek amacıyla cep telefonuyla tilkinin o sırada ki davranışlarını kayda aldı. Kaydedilen görüntüler kısa sürede dikkat çekerek yayılırken, yetersiz besin bulabilen tilkinin doğal yaşam alanından ayrılıp insanların yaşadığı yerlere kadar gelmiş olması birçok kişi tarafından merak uyandırıcı bulundu. Bu durum, vahşi yaşam ile insan yaşamının sınırlarının ne denli birbirine yaklaşabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. - AĞRI