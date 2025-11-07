Ağdam Cuma Mescidi Yeniden İbadete Açıldı

Azerbaycan'ın Karabağ'da 44 günlük Vatan Muharebesi'yle özgürleştirilen Ağdam kentinde, tarihi Ağdam Cuma Mescidi de yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Kentin simgelerinden biri haline gelen mescidin geçmişi ve bugününü yerinde inceledi

Ermenistan işgali döneminde büyük tahribat gören Cuma Mescidi, uzun yıllar ahır olarak kullanıldı. İçerisinde inek ve domuz beslenen mescidin duvarları tahrip edilmişti. Karabağ Zaferi'nin ardından Cuma Mescidi baştan aşağıya onarıldı. Bugün ise Cuma Mescidinde yeniden ezan sesleri yankılanıyor.

Ağdam sakinlerinden Cuma Mescidi görevlisi İldar Kerimov, Ermenilerin işgali döneminde yaşadıklarını anlattı.

İldar Kerimov, "Ağdam mescidi 1868 yılında inşa edilmiştir. 1993 yılında mescidimizde ibadet ediyorduk. İşgal döneminde düşman Ermeniler, hayvanları, inekleri ve domuzları burada beslediler. Burayı harabeye çevirdiler. İşgalden sonra Azerbaycan ordusunun sayesinde yeniden restore edildi" dedi.

Öte yandan, Ağdam'ı da işgal eden Ermeniler, şehirde taş üstünde taş bırakmadı. Ancak kentin hakim noktasında yer alan, çifte minareli Cuma Mescidi'ni yıkmadılar. Bunun yerine, kutsal bir mabedi domuz ahırına çevirdiler; minareleri ise gözetleme kulesi olarak kullandılar.

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin ardında hızla restore edilen Cuma Mescidi yeniden ibadete açıldı. İbadete açılan Cuma Mescidi'nde yeniden ezan sesleri yükseliyor.