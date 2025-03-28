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Ağacın sayesinde takla atmaktan kurtulan otomobil yan yattı: 1 yaralı

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Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkarak ağaca çarptı ve yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Ağacın sayesinde takla atmaktan kurtulan otomobil yan yattı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıktı. Ağaca çarparak yan yatan araç takla atmaktan son anda kurtulurken, kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Ahmet Kabaklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harput Mahallesi'nden aşağı inen 23 AAK 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Hızını alamayan ve ağaca çarparak yan yatan araç, takla atmaktan son anda kurtuldu. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Yerel
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