Afyonkarahisar Valisi, Adalet Bakanı'nı Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Valisi, Adalet Bakanı'nı Ziyaret Etti
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile kentteki adli hizmetler ve iş birliği konularını görüştü. Ziyarette, yargı hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, kentte yürütülen adli hizmetler ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, Afyonkarahisar'daki yargı hizmetlerinin geliştirilmesi adına yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Görüşmede, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ve etkin ulaşabilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Vali Yiğitbaşı, Bakan Tunç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederken, iş birliğinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti. Ziyaret iyi dileklerle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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