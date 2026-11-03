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Afyonkarahisar Sülün'de öğrenciler her cuma sabah namazında camide bir araya geliyor

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Afyonkarahisar Sülün'de öğrenciler her cuma sabah namazında camide bir araya geliyor
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Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde kız ve erkek öğrenciler, Sülün Merkez Camii'nde her cuma düzenlenen sabah namazı programında bir araya geldi. Namazın ardından Kur'an tilaveti, sohbet ve dualar yapıldı; öğrencilere okulda çorba ve simit ikram edildi.

Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde kız ve erkek öğrencilerin katılımıyla sabah namazı programı düzenlendi.

Sülün Merkez Camii'nde her cuma günü düzenli olarak gerçekleştirilen programda öğrenciler sabah namazını birlikte kıldı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve dualar gerçekleştirildi.

Programın ardından öğrencilerle okulda bir araya gelinerek çorba ve simit ikramında bulunuldu.

Gençlerin camiyle bağlarını güçlendirmek ve namaz alışkanlığı kazanmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen programın samimi bir atmosferde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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