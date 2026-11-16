Afyonkarahisar Sultandağı'nda veteriner klinikleri denetlendi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde faaliyet gösteren veteriner hekim klinikleri denetlendi.

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kliniklerin ruhsat ve kayıt işlemleri, hijyen şartları ile veteriner tıbbi ürünlerin muhafaza şartları kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca veteriner hekimlere ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu. Hayvan sağlığının korunması ve veteriner hekimlik hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı