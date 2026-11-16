Afyonkarahisar Sultandağı'nda veteriner klinikleri denetlendi

Afyonkarahisar Sultandağı'nda veteriner klinikleri denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki veteriner kliniklerini denetledi. Denetimlerde ruhsat, kayıt, hijyen ve tıbbi ürün muhafaza şartları kontrol edildi; hekimlere mevzuat bilgilendirmesi yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde faaliyet gösteren veteriner hekim klinikleri denetlendi.
Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kliniklerin ruhsat ve kayıt işlemleri, hijyen şartları ile veteriner tıbbi ürünlerin muhafaza şartları kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca veteriner hekimlere ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu. Hayvan sağlığının korunması ve veteriner hekimlik hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.