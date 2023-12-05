Afyonkarahisar Sandıklı'da Aile Okulu ve Gençlik Okulu Seminerleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından başlatılan 'Aile Okulu ve Gençlik Okulu' seminerleri devam ediyor. Seminerlerde ailelerin çocuklarla yaşadıkları sorunlar ele alınıyor ve gençlerin sınav sürecindeki sorunlara çözüm bulunmaya çalışılıyor.

Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından başlatılan 'Aile Okulu ve Gençlik Okulu' seminerleri devam ediyor.

İki yıl önce Afyonkarahisar'da başlayan bu seminerler Hakkari, Burdur, Denizli, Antalya, Konya, Bursa, Aydın ve Fransa'da da yapılarak yüzlerce aileye ve gence destek verildi. Ailelerin çocuklarla yaşadıkları sorunların dile getirildiği seminerlerde bilimsel çalışmalar örnekler eşliğinde anlatılıyor. Seminerlerde anne ve babanın çocuklarla birlikte vakit geçirmesinin çocukta oluşturduğu olumlu duyguları, çocukların iyi veya kötü her davranışları aileden kopyaladığını, iyi bir çocuk istemekten ziyade iyi bir insan olmaya çalışmanın önemini anlatan Yılmaz, "Gönüllü olarak yaptığım bu seminerlerde çok güzel neticeler aldım, dinlemeye değer bulan ailelere minnettarım. Gençlik Okulu seminerlerinde ise gençlerin sınav sürecinde yaşadıkları sorunlara bir nebze çözüm bulmak amaçlanmıştır. Bu seminerde gençlerin sınava yönelik alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmek ve gençlere güzel örnekler göstererek onların başarabilme azimlerini artırmak amaçlanmıştır. Seminerler ile gençlerin hayatlarının güzelleşmesine küçük bir katkı sunmak, başarılarına destek olmak istiyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR