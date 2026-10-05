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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, GastroAfyon’da tarımsal ürünleri tanıttı

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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, GastroAfyon’da tarımsal ürünleri tanıttı
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 8. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali’nde stant açarak kentin tarımsal potansiyelini ve yöresel ürünlerini tanıttı. Festivalde üreticilerin emeği ve tarladan sofraya üretim zinciri hakkında ziyaretçilere bilgi verildi.

Afyonkarahisar'ın gastronomi kültürünü ulusal ve uluslararası ölçekte buluşturan 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de yer aldı.

"Lezzetin Hafızası Anadolu" temasıyla düzenlenen festivalde, Afyonkarahisar'ın zengin mutfak kültürünün yanı sıra tarımsal üretimi, yerel ürünleri ve üreticilerin emeği de tanıtıldı.

Festival kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açılan stantta, kentin tarımsal potansiyeli, yöresel ürünleri ve üretim kültürü ziyaretçilerle buluşturuldu. Tarladan sofraya uzanan üretim zincirinin her aşamasında üreticilerin yanında olan müdürlüğün çalışmaları hakkında da ziyaretçilere bilgiler verildi.

GastroAfyon'un, Afyonkarahisar'ın tarımsal ve gastronomik değerlerinin tanıtılmasına katkı sunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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