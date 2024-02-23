Afyonkarahisar İl Müftüsü Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun Sultandağı'nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla birlikte derse katıldı.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun Sultandağı'nda bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Sultandağı'nda önce İlçe Müftüsü Saim Özbakır'ı ardından Sultandağı Kaymakam'ı Tunahan Nas'ı, daha sonra 4-6 yaş Kur'an Kursunu ve Sahipata İshakpaşa Kervansarayı'nı ziyaret etti. Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas ve İlçe Müftüsü Saim Özbakır ziyaretlerinden dolayı İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'na teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR