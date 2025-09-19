Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Yeni Başhekim Göreve Başladı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevinde devir teslim töreni düzenlendi. Görevi Opr. Dr. Mehmet Duran'dan devralan Uzm. Dr. Osman Acar, yeni dönemde hasta ve çalışan odaklı bir yönetim anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.

Konuşmasına herkesi selamlayarak başlayan Acar, Afyonkarahisar'da görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Acar, daha önce görev yaptığı yerlerden ve özellikle de yurt dışı tecrübelerinden bahsederek "Hastanemizden hizmet alan her vatandaşımızın kendisini güven içinde, rahat ve değerli hissetmesi bizim için en önemli öncelik olacak. Sağlık hizmetlerimizin kalitesini yükseltmek, vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gayret göstereceğiz" dedi.

Yeni başhekim ayrıca, görevini devraldığı Opr. Dr. Mehmet Duran'a da teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR