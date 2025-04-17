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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Sandıklı Devlet Hastanesi, 'Hastane Afet ve Acil Durum Planı' kapsamında 2025 yılı için deprem ve yangın tatbikatı yaptı. Tatbikata itfaiye ekipleri ve hastane personeli katılırken, senaryo gereği deprem sonrası hastane içinde yangın ve çoklu yaralı durumları simüle edildi.

Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi'nde 'Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)' doğrultusunda 2025 yılı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yaşanabilecek afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla deprem ve yangın tatbikatı itfaiye ekiplerinin de katılımı ve hastane acil durumlarda görevli personelin katılımı ile gerçekleştirildi.

Deprem ve yangın tatbikatı çerçevesinde senaryo gereği, Sandıklı merkezli deprem ve ardından hastane servisinde yangın olayı meydana gelirken, eş zamanlı olarak Acil Servis'e çoklu başvuru ve göçük altında kalan depremzedelere ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Planı (HAP) doğrultusunda tüm müdahale yapılarak uygulamalı saha tatbikatının başarılı bir şekilde sonlandırıldı.

Tatbikat ile ilgili açıklamalarda bulunan Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Fettah Nur "Senaryo gereği ilçemizde10 saniye süren ve 5.8'lik bir depremin meydana gelmesi ile başlatılan tatbikat kapsamında hastane de de deprem kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 yetişkin ve 2 çocuk hasta Afyonkarahisar hastanesine sevk edildi. 20 hastamız ve 10 sekreterimiz de poliklinik servisinden tahliye edildi. Hastanemiz hizmetine devam etmektedir ve polikliniklerimiz açıktır. Allah ülkemize ve milletimize felaketler yaşatmasın" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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