Afyonkarahisar Dazkırı'da balık satış noktaları Tarım Müdürlüğünce denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde balık satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, balıkların satış ve muhafaza şartları ile ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Su ürünlerinin tüketiciye güvenilir ve sağlıklı şartlarda ulaştırılmasını amaçlayan denetimlerde, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı