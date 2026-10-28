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Afyonkarahisar Dazkırı'da balık satış noktaları Tarım Müdürlüğünce denetlendi

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Afyonkarahisar Dazkırı'da balık satış noktaları Tarım Müdürlüğünce denetlendi
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Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Afyonkarahisar Dazkırı'daki balık satış noktalarında Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetim yaptı. Denetimde satış ve muhafaza şartlarının mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, gıda güvenilirliği ve tüketici sağlığının korunması amaçlandı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde balık satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, balıkların satış ve muhafaza şartları ile ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Su ürünlerinin tüketiciye güvenilir ve sağlıklı şartlarda ulaştırılmasını amaçlayan denetimlerde, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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