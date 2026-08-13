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Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kursları Yoğun Katılımla Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kursları Yoğun Katılımla Tamamlandı
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Afyonkarahisar'da 6 hafta süren Yaz Kur'an Kursları, 35 bin öğrencinin katılımıyla sona erdi. Kurslarda Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra milli ve manevi değerler aktarıldı. Hacı Mehmet Sayın Camii'nde düzenlenen kapanış programına katılan Vali Dr. Naci Aktaş, öğrencilere öğrendiklerini hayatlarına yansıtmaları tavsiyesinde bulundu.

Afyonkarahisar'da 6 hafta boyunca devam eden Yaz Kur'an Kursları, çocukların yoğun katılımıyla tamamlandı.

İl genelinde 35 bin öğrencinin katıldığı kurslarda, çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra milli ve manevi değerlerin kazandırılmasına yönelik eğitimler verildi.

Hacı Mehmet Sayın Camii'nde düzenlenen kapanış programına katılan Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, öğrencilerle bir araya gelerek onların heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.

Vali Aktaş, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, kurslarda öğrenilenlerin yalnızca kurs süreciyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, "Kurslarımızda öğrendiklerinizi yalnızca burada bırakmayın; hayatınızın her alanına yansıtın. Güzel ahlakı, sevgiyi, saygıyı ve iyiliği hayatınızın merkezine alın" dedi.

Yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kurslarının tamamlanması dolayısıyla öğrenciler, öğreticiler ve çocukların eğitimine destek veren aileler tebrik edilirken, emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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