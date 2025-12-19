Afyonkarahisar'da 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' semineri

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Manevi Rehberlik Birimi ve Gençlik Koordinatörlüğünde hizmet veren görevlilere yönelik 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' konulu seminer verildi.

Seminer Sakarya İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sayın Abdullah İnce tarafından verildi. Çok sayıda personelin katıldığı 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile" konulu seminerde İnce, katılımcılara aile ile birlikte İslam dininin aile yapısını verdiği önemi ve kattığı değerleri anlattı.

Seminere ayrıca Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak'da katıldı. - AFYONKARAHİSAR