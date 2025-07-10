Afyonkarahisar'da Tüp Bebek Merkezi için Protokol İmzalandı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımlarıyla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nin mimari, mekanik ve elektrik tesisatlarının yapımına ilişkin protokol; özel bir firma ile Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalandı.

Projenin yapım süreci, firma yetkilisi Şükrü Şensoy'un desteğiyle ve İl Sağlık Müdürlüğü teknik ekiplerinin gözetiminde yürütülecek. Hayırseverin talebi doğrultusunda merkeze "Nursen Şensoy" ismi verilecek. Tıbbi cihaz ve ekipmanlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edilecek olup, proje tamamlandığında vatandaşlarımıza modern ve donanımlı bir sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Katkılarından dolayı hayırseverimize teşekkür ediyor, imzalanan bu protokolün ilimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - AFYONKARAHİSAR