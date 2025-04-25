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Afyonkarahisar'da Tır ve Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Kırkgöz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E., yönetimindeki 42 KR 765 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.E.'nin kullandığı 45 AGT 495 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü ile yanında bulunan G.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Yerel
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