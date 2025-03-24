Afyonkarahisar'da Ramazan İftarı ve Nevruz Coşkusu

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen özel bir programla hem Ramazan ayının bereketini iftar sofrasında paylaştı hem de Nevruz Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

İftar programıyla başlayan etkinlikte, katılımcılar hep birlikte oruçlarını açarak Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştılar. İftarın ardından ise baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı kutlamalarına geçildi. Kutlamalar kapsamında geleneksel Nevruz ateşi yakılarak birlik ve beraberliğin sembolü olan bu özel gün, coşkulu bir şekilde karşılandı.

Program çerçevesinde Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olan Kafkas dansı sahnelendi. Dansçılar, sergiledikleri performansla izleyenlerden büyük alkış aldı. Bunun yanı sıra Türk dünyasında önemli bir yere sahip olan "Dombıra" şarkısı seslendirilirken, "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü de davetliler tarafından hep bir ağızdan söylendi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise zeybek gösterisi sahneye konuldu. Efe kültürünün en önemli simgelerinden biri olan zeybek dansı, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Gösteriler sırasında katılımcılar, Nevruz'un ruhuna uygun olarak geleneksel kültürel mirasın yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Başkanı Mesut Çetinkaya, programın sonunda yaptığı konuşmada Nevruz'un önemine değindi. - AFYONKARAHİSAR