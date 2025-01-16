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Afyonkarahisar'da Otomobil Hırsızlıklarına Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı

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Afyonkarahisar'da polisin yaptığı operasyonda, 5 otomobili çalan 4 kişi yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilen Tofaş marka otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Otomobil hırsızlıklarına polis operasyonu: 4 tutuklama

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 5 otomobili çalan 4 kişi polisin takibi sonrası yakalandı. Sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan şahısların çaldıkları araçlardan Tofaş marka olan 4 otomobil ise ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezinde gerçekleşen oto hırsızlıkları ihbarları üzerine harekete geçti. Polis bir süre yaptığı teknik ve fiziki takibi ardından M.Ş., M.A.Ş, A.Y.K ve M.M isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların adreslerine yapılan baskında çalıntı araçlardan Tofaş marka olan 4 otomobil ile birlikte çok sayıda oto parçası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahısların 4'ü de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen 4 otomobil sahiplerine teslim edilirken, bir otomobilin arama çalışmasının ise devam ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da Otomobil Hırsızlıklarına Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS - Yerel
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