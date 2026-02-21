Öğrencilere Ramazan ayının faziletleri anlatıldı
Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Ramazan sohbeti etkinliği, Hacı Sultan Hüsnü Ulu Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti. İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak'ın katılımı ile yapılan etkinlikte Ramazan ayının faziletleri anlatıldı ve öğrencilerin soruları yanıtlandı.
Etkinlik Hacı Sultan Hüsnü Ulu Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Değerler Eğitimi programı çerçevesinde yapılan etkinlikte İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Ramazan ayının önemine vurgu yapılarak, Ramazan ayının faziletleri anlatıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik konuşmaların ardından öğrencilerin sorularının cevaplanması ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
