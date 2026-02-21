Haberler

Öğrencilere Ramazan ayının faziletleri anlatıldı

Öğrencilere Ramazan ayının faziletleri anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Ramazan sohbeti etkinliği, Hacı Sultan Hüsnü Ulu Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti. İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak'ın katılımı ile yapılan etkinlikte Ramazan ayının faziletleri anlatıldı ve öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından öğrencilere yönelik Ramazan sohbeti etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik Hacı Sultan Hüsnü Ulu Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Değerler Eğitimi programı çerçevesinde yapılan etkinlikte İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Ramazan ayının önemine vurgu yapılarak, Ramazan ayının faziletleri anlatıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik konuşmaların ardından öğrencilerin sorularının cevaplanması ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek

Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar! Değeri 8 milyon TL

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar! Değeri 8 milyon TL

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi
Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti

Savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti