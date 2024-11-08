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Afyonkarahisar'da Öğrencilere Trafik Kuralları Semineri

Afyonkarahisar'da Öğrencilere Trafik Kuralları Semineri
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Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı, köylerdeki ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme semineri düzenledi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından köylerdeki ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik ara tatil öncesi trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme semineri yapıldı.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından köy okullarında eğitim ve öğrenim gören öğrencilere yönelik yapılan bilgilendirme seminerleri devam ediyor. Bu çerçevede trafik kazalarında önemli rol oynayan araç, sürücü ve yolcuların trafik kuralları ile ilgili nelere dikkat etmeleri, trafikte bisiklet kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk, trafik çizgi filmleri uygulama kapsamında neşeli ve eğlenceli seminerler verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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