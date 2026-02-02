Haberler

Okul servis araçlarına yönelik denetim

Okul servis araçlarına yönelik denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, polis ekipleri tarafından öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. 118 okul servisi kontrol edilerek güvenli seyahat sağlanması hedeflendi.

Afyonkarahisar'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasının ardından polis tarafından öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetim çok sayıda polis ekibinin katılımıyla kentin muhtelif noktalarında yapıldı. Yapılan denetimler çerçevesinde 118 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimler ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güven ortamında seyahat etmelerinin sağlanması ve okul servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerimizin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik denetim faaliyetlerimiz, eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

Gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest