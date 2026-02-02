Afyonkarahisar'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasının ardından polis tarafından öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetim çok sayıda polis ekibinin katılımıyla kentin muhtelif noktalarında yapıldı. Yapılan denetimler çerçevesinde 118 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimler ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güven ortamında seyahat etmelerinin sağlanması ve okul servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerimizin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik denetim faaliyetlerimiz, eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR