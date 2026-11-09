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Afyonkarahisar'da NarkoAnne faaliyetinde 35 anne ve anne adayına bağımlılık anlatıldı

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Afyonkarahisar'da NarkoAnne faaliyetinde 35 anne ve anne adayına bağımlılık anlatıldı
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Afyonkarahisar'da NarkoAnne faaliyetinde 35 anne ve anne adayına uyuşturucunun zararları ve bağımlılığın önlenmesi anlatıldı. Etkinlikte UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtıldı, katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla 35 anne ve anne adayına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği Narko Rehber ekipleri tarafından Değirmenayvalı İlkokulu eğitim salonunda NarkoAnne faaliyeti düzenlendi.

Faaliyet kapsamında 35 anne ve anne adayına uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılığın önlenmesi konusunda bilgi verildi. Ayrıca UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtılarak katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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