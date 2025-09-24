Afyonkarahisar'da Mesleki Eğitim Uygulamaları İçin İşletme Ziyaretleri Başladı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencileri için sahaya inerek, iş yerlerini ziyaret etti.

2025-2026 eğitim öğretim yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde yapacağı mesleki eğitim uygulamalarının planlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla belirli periyotlarla İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri ve koordinatör müdür yardımcıları tarafından ziyaretler gerçekleştirileceği bildirildi.

Ziyaretler öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, koordinatör müdürlerle kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda işletmelerdeki mesleki eğitim ve uygulamaların önemine değinen Sünnetci "Öğrencilerimizin teorik bilgilerini iş hayatıyla bütünleştirerek mesleki becerilerine yansıtılması ve becerilerini geliştirmeleri açısından uygulamalar önemli" dedi. - AFYONKARAHİSAR