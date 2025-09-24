Haberler

Afyonkarahisar'da Mesleki Eğitim Uygulamaları İçin İşletme Ziyaretleri Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin sahada uygulamalı eğitim alabilmeleri için iş yerlerini ziyaret etti. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için düzenli ziyaretler planlandığı bildirildi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencileri için sahaya inerek, iş yerlerini ziyaret etti.

2025-2026 eğitim öğretim yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde yapacağı mesleki eğitim uygulamalarının planlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla belirli periyotlarla İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri ve koordinatör müdür yardımcıları tarafından ziyaretler gerçekleştirileceği bildirildi.

Ziyaretler öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, koordinatör müdürlerle kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda işletmelerdeki mesleki eğitim ve uygulamaların önemine değinen Sünnetci "Öğrencilerimizin teorik bilgilerini iş hayatıyla bütünleştirerek mesleki becerilerine yansıtılması ve becerilerini geliştirmeleri açısından uygulamalar önemli" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.