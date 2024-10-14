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Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvanlara Aşı Uygulaması

Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvanlara Aşı Uygulaması
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, küçükbaş hayvan işletmelerine yönelik şap ve brucella aşılaması gerçekleştirdi. Aşılama çalışmaları, sağlıklı gıda ve insan sağlığı hedefleri doğrultusunda yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri küçükbaş hayvan işletmelerine yönelik düzenlediği çalışmalar çerçevesinde şap ve brucella aşılamasi yaptı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi teknik personelleri tarafından Afyonkarahisar'da Kızıldağ, Gebeceler ve Sülümenli kasabalarında bulunan küçükbaş hayvan işletmelerine şap ve brucella aşılama çalışması yapıldı. İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sağlıklı Hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan hedeflerimiz doğrultusunda hayvan ve insan sağlığı için Zoonoz hastalıklarla mücadelelerimiz özveriyle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım Aşı

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