Afyonkarahisar’da ‘Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek’ projesi sürüyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden 'Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek' projesi çerçevesinde kontroller gerçekleştirildi.

Kentte hayvancılığın geliştirilmesi, yetiştiricilerin üretim gücünün artırılması ve kırsalda sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek Projesi'nin 13. etabında İhsaniye ilçemizde hak sahibi olan yetiştiricimize teslim edilen etçi ırk gebe düvelerin kontrolleri, İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde hayvanların genel durumları yerinde değerlendirilerek proje kapsamında gerekli tespit ve incelemelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı