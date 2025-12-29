Afyonkarahisar'da taşımalı eğitime kar engeli

Afyonkarahisar Valiliğin'den yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre ilimizde gece yarısından itibaren etkili olabilecek don ve buzlanmanın özellikle köy yolları ve ulaşım hatlarında yol açacağı olumsuz etkiler dikkate alınarak, il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretim faaliyetlerine 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Taşımalı eğitim dışındaki öğrencilerimiz için okullarımızda eğitim süreci devam edecektir.

İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu personelimiz 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR