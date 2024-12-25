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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Bölgeyi Beyaza Bürüdü

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı 20'ye yakın köy ve belde, yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Karayollarının açık kalması için ekipler çalışmalara başladı.

Bazı köy ve belde yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı 20'ye yakın köy ve belde yağan kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, ekipler bölgedeki karayollarının ulaşıma açık kalması için yoğun mesai harcıyor.

Meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen yağış kent genelinde dün akşam saatlerinde başladı. Yağmur yağışı olarak başlayan yağış kentin yüksek kesimlerinde kara döndü. Kar yağışı özellikle Dinar ilçesine bağlı 20'ye yakın köy ve beldede etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan kar sonrası bölge beyaza büründü.

Dinar İlçe Özel İdaresi Köylere Hizmete Götürme Birliği ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler köy ve belde yollarının ulaşıma açık kalması için yoğun çaba gösteriyor.

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Bölgeyi Beyaza Bürüdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EYÜP ŞAHİN - Yerel
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