Afyonkarahisar'da Hükümlülerin İstihdamı İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da Hükümlülerin İstihdamı İçin Toplantı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da İŞKUR İl Müdürlüğü, tahliye olan hükümlülerin iş bulmalarına destek olmak için bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Adalet Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Afyonkarahisar'da İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından tahliye olan vatandaşların sonrasında iş bulmalarına yardımcı olunmasını sağlamak amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında "Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklular ile denetimli serbestlik yükümlülerine, tahliyesine bir ay ve daha az zaman kalan hükümlülerin işgücü piyasasına uyum sürecinin yerelde daha etkin sürdürülebilmesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından tahliye sonrası iş bulmalarına yardımcı olunmasını sağlamak amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Cezaevi müdürleri ve Denetimli Serbestlik Müdürleri de katılım sağladı. Katılımcılar, iş birliğinin sahadaki yansımalarını ele alarak protokolün uygulama sürecine dair fikir alışverişinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri: Beşiktaş'ta...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.