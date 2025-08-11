Afyonkarahisar'da Hükümlülerin İstihdamı İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından tahliye olan vatandaşların sonrasında iş bulmalarına yardımcı olunmasını sağlamak amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında "Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklular ile denetimli serbestlik yükümlülerine, tahliyesine bir ay ve daha az zaman kalan hükümlülerin işgücü piyasasına uyum sürecinin yerelde daha etkin sürdürülebilmesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından tahliye sonrası iş bulmalarına yardımcı olunmasını sağlamak amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Cezaevi müdürleri ve Denetimli Serbestlik Müdürleri de katılım sağladı. Katılımcılar, iş birliğinin sahadaki yansımalarını ele alarak protokolün uygulama sürecine dair fikir alışverişinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR