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Afyonkarahisar'da hükümlü ve tutuklu annelerin yanında kalan çocuklar için eğitim tesisi kurulacak

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Afyonkarahisar'da, hükümlü ve tutuklu annelerin yanında kalan çocuklar için eğitim tesisi kurulması kararlaştırıldı. Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol ile çocuklar okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilecekler.

Afyonkarahisar'da hükümlü ve tutuklu annelerin yanında kalan çocuklar için eğitim tesisi kurulacak.

Afyonkarahisar'da, toplumun en hassas kesimlerinden biri olan hükümlü ve tutuklu annelerin yanında kalan çocuklar için büyük bir adım atıldı. Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan anlamlı protokolle çocukların okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacak bir eğitim tesisi kurulması kararlaştırıldı. Bu önemli gelişme, çocukların eğitimine erişimini kolaylaştırarak, onların topluma kazandırılmasında kritik bir rol oynayacak.

Protokol töreni, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ın yanı sıra Yarım Elma Derneği temsilcileri Erol Öztürk ve Melih Yurter'in katılımlarıyla gerçekleşti. Ayrıca, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden hayırsever avukatlar Bekir ve Nurgül Arabacı da bu anlamlı etkinlikte yerlerini aldılar. Onların varlığı, toplumun her kesiminden insanların bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek verdiğinin güçlü bir göstergesi oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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