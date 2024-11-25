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Afyonkarahisar'da Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Altında Kalacak

Afyonkarahisar'da Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Altında Kalacak
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Hafta sonu yoğun kar yağışı alan Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde karla mücadele çalışmaları da devam edecek.

Sıcaklıkların hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor

AFYONKARAHİSAR - Hafta sonu yoğun bir kar yağışı alan Afyonkarahisar'da hava sıcaklıkları 0 derecelerin altına kadar düşerken, meteorolojik tahminlere göre kentte bu yağış beklenmediği ve sıcaklıkların ise hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kent adeta beyaz örtüyle kaplandı. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Yağış sonrası özellikle kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele gerçekleştirilirken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarının açık kalması için yoğun mücadele verdi.

Hava durumu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Mahmut Güneş, bu hafta kentte parçalı bulutlu bir hava beklendiğini kaydederek, "Yapılan değerlendirmelere göre, Yağış beklemiyoruz. Sıcakların ise mevsim normallerinin altında bekliyoruz. Çarşamba'dan itibaren yükselişe geçerek hafta sonu ise mevsim normallerine gelmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarının bugün -6 ile -1 arasında, Salı günü -5 ile eksi 1, Çarşamba güne eksi 5 ile artı 3 derece arasında olacağını tahmin ediyoruz. Cuma günü ise eksi 2 arasında artı 5 derecelere yükselerek mevsim normallerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
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