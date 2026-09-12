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Afyonkarahisar’da Güvenli Eğitim Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar’da Güvenli Eğitim Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Güvenli Eğitim Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Güvenli Eğitim Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı çerçevesinde, kıdemli personelden oluşturulan Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlilerinin sorumlu oldukları okulların yönetimleriyle sürekli iletişim halinde olmaları ve okul güvenliğini etkileyebilecek hususları yakından takip etmeleri kararlaştırıldı.

Okul yönetimleriyle yapılacak haftalık görüşmeler ve saha gözlemleri doğrultusunda; okul içerisinde ve çevresinde meydana gelebilecek asayiş olayları, uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde kullanımı ile satışı, öğrencilerin güvenliğini tehdit eden kişi ve alanlar, sağlığa zararlı maddeler, okul servisleri ve trafik güvenliği gibi konuların düzenli olarak değerlendirileceği bildirildi.

Çalışmalarla öğrencilerin suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ortamlarının güvenliğinin güçlendirilmesi ve çocukların huzur içerisinde eğitim almalarının sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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