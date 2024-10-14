Afyonkarahisar'da Gençlik Buluşması ve Tanışma Kahvaltısı Düzenlendi
Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Buluşması ve tanışma kahvaltısı' programına yeni üniversite öğrencileri katıldı. Programda öğrencilere kahvaltı ikram edilerek Gençlik Merkezi faaliyetleri tanıtıldı.
Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik hazırlamış olduğu "Gençlik Buluşması ve tanışma kahvaltısı" programı gerçekleştirildi.
Programa, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Hasan Maraşlıoğlu, İl Vaizi Durmuş Ali Gündüzer, Gençlik Merkezi Sorumlusu Mehmet Seyman, KYK Manevi Danışmaları, TDV Gençlik kolları, Lise gençlik kolları sorumluları ve öğrenciler katıldı. Tanışma ve sohbet şeklinde geçen programda öğrencilere kahvaltı ikram edildi. Öğrencilere Gençlik Merkezi faaliyetleri tanıtıldı. - AFYONKARAHİSAR