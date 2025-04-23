Afyonkarahisar'da Gençlere Yönelik Akademik Söyleşiler Düzenlendi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Akademik Söyleşiler'in üçüncü modülünde, medeniyet tasavvurları ile dijital toplum ve etik konuları gençlerle buluştu.

Düzenlenen "Akademik Söyleşiler" serisinin modül 3 oturumu, önemli konukları ve ilgi çekici içerikleriyle gerçekleştirildi. Programa Doç. Dr. Abdullah Çakmak "Dün-Bugün-Yarın Medeniyet Tasavvurları" başlıklı sunumuyla, Dr. Öğr. Üyesi Büşra Kutluay Çelik ise "Dijital Toplum, Yapay Zeka ve Etik" konulu söyleşisiyle katkı sundu. Etkinlik öncesinde katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, söyleşilere gençlerin ilgisi büyüktü. İkramların hazırlanmasında destek olan öğrencilere ve programın koordinasyonunu sağlayan Gençlik Merkezi sorumluları Mehmet Seyman ve Zennure Kavurkacı ile manevi danışman hocalara teşekkür edildi. Akademik Söyleşiler serisinin önümüzdeki haftalarda da devam edeceği belirtilirken, tüm gençler Diyanet Gençlik Merkezi'ne davet edildi. - AFYONKARAHİSAR