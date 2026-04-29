Afyonkarahisar'da 'Ekranı Bırak, Hayata Bak' projesi hayata geçti

Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye'nin en köklü liselerinden birisi olan Afyon Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Ekranı Bırak, Hayata Bak" projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde öğrenci ve öğretmenler Zafer Kent Meydanı'nda broşürler dağıtarak gençlerin ve çocukların cep telefonu, tablet ve PC'den uzak durularak yaşanabileceği konusunda farkındalık oluşturuldu. Öğrencilerin kostüm giyerek broşür dağıttıkları etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinlikle ilgili konuşan Afyon Lisesi Müdürü Ramazan Balkan Biz ekran olmadan da öğrencilerimizin yaşanabileceğini göstermek istedik. Bir kişiyi bile kazansak projemizin olumlu bir sonucunun olacağını düşünüyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı