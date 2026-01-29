Sünnetci: 'Amacımız, eğitimin nitelikli artışını sağlamak'

Haberler

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kentte eğitimin kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti. İmam Hatip Okulları Değerlendirme ve Geliştirme Toplantısı'nda konuşan Sünnetci, milli ve manevi değerler ile akademik başarının önemine dikkat çekti.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, amaçlarının kentte eğitimin nitelikli artışını sağlamak olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar'da 'İmam Hatip Okulları Değerlendirme ve Geliştirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantı Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen'in başkanlığında yapıldı. Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sünnetci, "İlimizdeki eğitim kalitemizdeki nitelikli artışla geleceğimizi, yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz. Evlatlarımızın akademik başarıları kadar milli ve manevi değerlerle de donatılmış olmaları Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda öncelikli hedefimizdir. Gençlerimizin güçlü değerlerle geleceğe hazırlanmaları da bizleri birleştiren ortak sorumluluğumuzdur. Bunu başarmak için eğitime gönül vermiş ve katkı sunmuş tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sünnetci'nin konuşmalarının ardından İşleyen'in değerlendirmeleriyle devam eden toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve sahadaki uygulamalara ilişkin değerlendirmeler, iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
