Afyonkarahisar'da Dev Sucuklu Yumurta ile Dünya Rekoru Denemesi

Afyonkarahisar'da düzenlenen 7. Uluslararası GastroAfyon Festivali'nde 30 şef tarafından 25 metrekarelik tavada 1 ton sucuk ve 15 bin yumurta kullanılarak pişirilecek olan dev sucuklu yumurta ile Guinness Dünya Rekoru denemesi yapılacak.

Bugün saat 15.00'te festival alanında gerçekleştirilecek rekor denemesi için özel olarak üretilen dev tava, bir haftalık titiz çalışmaların ardından yerine yerleştirildi. Bu dev organizasyonda, 1 ton Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli sucuğu ve 15 bin gezen tavuk yumurtasının kullanılacağı belirtildi. Pişirme süreci boyunca 30 usta şefin tava başına geçeceği, rekorun resmi kayıtlara geçmesi için tüm ölçüm ve denetimlerin 1 mimar ve 1 gıda mühendisi tarafından yapılacağı ifade edildi. Afyonkarahisar'ın dünyaca ünlü sucuğuyla hazırlanacak olan bu dev sucuklu yumurta ile Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı'na girilmesi amaçlanıyor. - AFYONKARAHİSAR