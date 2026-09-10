Afyonkarahisar’da ÇKS başvuruları sürüyor

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruların devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özgür Bayrak beraberindeki şube müdürleri ile

Dazkırı ve Başmakçı Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı ve çalışanları ile ÇKS kayıt süreci değerlendirilerek karşılaşılan sorunlar için görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyarette üreticilerin ÇKS başvurularının 31 Aralık 2026 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya Ziraat Odalarına başvurarak yapabilecekleri belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı