Şuhut'ta 'Sabah Namazı' buluşmaları

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen "Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz" projesi çerçevesinde Karaadilli beldesinde anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Karaadilli Yeni Camii'nde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, manevi bir atmosferde ibadet etti. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı.

Sabah namazının ardından yapılan dua ve sohbetin sonrasında katılımcılara ikramda bulunuldu. Program, samimi sohbetler eşliğinde sona ererken camilerin toplum hayatındaki birleştirici rolüne dikkat çekildi. - AFYONKARAHİSAR