Haberler

Şuhut'ta 'Sabah Namazı' buluşmaları

Şuhut'ta 'Sabah Namazı' buluşmaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Karaadilli Yeni Camii'nde sabah namazında bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen "Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz" projesi çerçevesinde Karaadilli beldesinde anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Karaadilli Yeni Camii'nde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, manevi bir atmosferde ibadet etti. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı.

Sabah namazının ardından yapılan dua ve sohbetin sonrasında katılımcılara ikramda bulunuldu. Program, samimi sohbetler eşliğinde sona ererken camilerin toplum hayatındaki birleştirici rolüne dikkat çekildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Görüntüye tepki yağıyor! Genel başkan yemeğe çakarlı konvoyla gitti
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım