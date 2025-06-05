Afyonkarahisar'da Bayram Öncesi Kaymaklı Ekmek Kadayıfına Yoğun İlgi

Afyonkarahisar'da Bayram Öncesi Kaymaklı Ekmek Kadayıfına Yoğun İlgi
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UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı öncesinde coğrafi işaretli kaymaklı ekmek kadayıfı tatlıcıları yoğun mesaiye soktu. Hem yerel halk hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler, bayramda sofraların vazgeçilmezi olan bu lezzeti talep ediyor.

UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar'da bayram öncesi vitrinleri süsleyen coğrafi işaretli kaymaklı ekmek kadayıfı, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle tatlı ustalarını hummalı bir mesaiye yöneltti.

Kurban Bayramı arefesinde tatlıcıların vitrinlerinde yerini alan ekmek kadayıfı, hem kent halkı hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerce yoğun talep görüyor. Tatlı imalatçıları, artan talebe yetişebilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Coğrafi işaretli kaymaklı ekmek kadayıfı, ekmeklik buğday unundan yapılan özel hamurun şerbetle buluşturulması ve üzerine Afyonkarahisar'ın meşhur kaymağının eklenmesiyle hazırlanıyor. Bu eşsiz lezzet, bayram sofralarının vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. Şehirde tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelerden Bekir Pancar, bayram arefesinde işlerin yoğunlaştığını belirtti. Pancar, şunları söyledi:

"Bayram yoğunluğu var, şu an arefe günündeyiz. Artık online siparişleri durdurduk. Afyon'un yerli halkı ciddi talep gösteriyor. Kaymaklı ekmek kadayıfı Afyon'un olmazsa olmazı. Biz de şu anda onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Çevre yolunda olmamız sebebiyle şehir dışından gelen misafirlerimiz de oluyor."

Pancar, ekmek kadayıfının geçmişine de değinerek, bu tatlının eskiden bayat ekmeklerin değerlendirilmesiyle ortaya çıktığını belirtti. Günümüzde geliştirilen tariflerle birlikte kaymakla buluşan ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'ın sembol lezzetlerinden biri haline geldiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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