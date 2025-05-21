Afyonkarahisar'da Angus Yüklü Tır Devrildi

Afyonkarahisar'da Angus Yüklü Tır Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da angusları taşıyan bir tır devrildi, 1 kişi yaralanırken 2 kaçan angusun yakalanması için zabıta ekipleri seferber oldu. Olayın detayları inceleniyor.

Angus yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da angusları taşıyan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, kazada kaçan 2 angusun yakalanması için zabıta ekipleri seferber oldu.

Olay, Konya Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 ALP 276 tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada devrilen tırın dorsesindeki taşıdığı 20'ye yakın angus ise etrafa dağıldı. Çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım ettikten sonra angusları kaza bölgesindeki bir vatandaşın tel örgüyle kaplı bahçesine koyarken, kaçan 2 angusun yakalanması için zabıtadan yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler hayvanların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, tırın Mersin limanından yüklediği angusları İstanbul'a götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Jose Mourinho Roma Havalimanı'nda görüldü

Gittiği yeri gören herkes aynı soruyu soruyor
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.