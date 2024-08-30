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Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

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Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları protokol üyelerinin çelenk sunumu ile başladı. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları protokol üyelerinin çelenk sunumu ile başladı.

Bayram kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri kent merkezindeki Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirdi. Törene daire müdürlerinin İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı ve askeri erkan, gazilerde katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Yerel Politika Güncel Haberler

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