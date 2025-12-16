Haberler

Afyonkarahisar'da "Bibliyoterapi" projesi

Afyonkarahisar'da 'Bibliyoterapi' projesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi, TÜBİTAK 2204-B çerçevesinde geliştirdiği 'Bibliyoterapi' projesiyle hem okuma kültürünü destekleyip hem de onkoloji hastası çocuklara umut olmaya çalıştı. Proje, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırmayı ve duygusal zekalarını geliştirmeyi amaçlıyor.

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), eğitimde yenilikçi yaklaşımları ve sosyal sorumluluk projelerini birleştiren dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

Afyonkarahisar Dumlupınar BİLSEM öğrencileri, TÜBİTAK 2204-B çerçevesinde geliştirdikleri "Bibliyoterapi" projesiyle okuma kültürüne yeni bir soluk getirdi. 7 ay süren çalışmada hem okullarda farkındalık oluşturuldu hem de onkoloji hastası çocuklara umut olundu.

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri çerçevesinde geliştirilen proje ile kitap okuma alışkanlığı, "Bibliyoterapi" (Kitapla İyileşme) metoduyla harmanlanarak sahaya taşındı.

Proje danışmanı Necla Tabak rehberliğinde öğrenciler Ela Kazan, Ece Köken ve Ekin Katrancıoğlu tarafından yürütülen çalışma, sadece akademik bir araştırma olmakla kalmayıp, öğrencilerin duygusal zekalarını ve kendini ifade etme becerilerini geliştiren bir sosyal harekete dönüştü.

Proje ekibi, çalışmanın etkisinin 7 ayla sınırlı kalmaması için üretilen tüm içerikleri (bibliyoterapi defterleri, panolar, sunumlar) dijital ortama aktardı. Bu materyaller, farklı okullardaki öğretmenlerin kullanımına sunularak projenin sürdürülebilir olması sağlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte Dzeko'nun yeni takımı

Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte yeni takımı
DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

TBMM Genel Kurulu'na damga vuran fotoğraf
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
title