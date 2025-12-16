Afyonkarahisar'da 'Bibliyoterapi' projesi

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), eğitimde yenilikçi yaklaşımları ve sosyal sorumluluk projelerini birleştiren dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

Afyonkarahisar Dumlupınar BİLSEM öğrencileri, TÜBİTAK 2204-B çerçevesinde geliştirdikleri "Bibliyoterapi" projesiyle okuma kültürüne yeni bir soluk getirdi. 7 ay süren çalışmada hem okullarda farkındalık oluşturuldu hem de onkoloji hastası çocuklara umut olundu.

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri çerçevesinde geliştirilen proje ile kitap okuma alışkanlığı, "Bibliyoterapi" (Kitapla İyileşme) metoduyla harmanlanarak sahaya taşındı.

Proje danışmanı Necla Tabak rehberliğinde öğrenciler Ela Kazan, Ece Köken ve Ekin Katrancıoğlu tarafından yürütülen çalışma, sadece akademik bir araştırma olmakla kalmayıp, öğrencilerin duygusal zekalarını ve kendini ifade etme becerilerini geliştiren bir sosyal harekete dönüştü.

Proje ekibi, çalışmanın etkisinin 7 ayla sınırlı kalmaması için üretilen tüm içerikleri (bibliyoterapi defterleri, panolar, sunumlar) dijital ortama aktardı. Bu materyaller, farklı okullardaki öğretmenlerin kullanımına sunularak projenin sürdürülebilir olması sağlandı. - AFYONKARAHİSAR