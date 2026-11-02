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Afyonkarahisar Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kadın çiftçilere eğitim düzenledi

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Afyonkarahisar Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kadın çiftçilere eğitim düzenledi
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kadın çiftçilere tarımsal eğitim ve bilgilendirme programı düzenlendi. Kadın çiftçilere Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli eğitimde üretim sorunlarını, çözüm önerilerini, desteklemeleri ve hayvan hastalıklarını anlattı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kadın çiftçilere yönelik tarımsal eğitim ve bilgilendirme programı düzenlendi.

Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde kadın çiftçilere tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, tarımsal desteklemeler ile hayvan hastalıkları ve zararlıları hakkında bilgi verildi. Eğitimle kadın çiftçilerin tarımsal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, bilinçli ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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