Afyonkarahisar'a 2025'in İlk Dört Ayında 242 Bin Ziyaretçi Geldi

Afyonkarahisar'a 2025'in İlk Dört Ayında 242 Bin Ziyaretçi Geldi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılının ilk dört ayında Afyonkarahisar'ı en çok ziyaret eden ülke vatandaşları Güney Koreliler oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, toplantıda kente gelen ziyaretçi sayıları ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılının bu yılın ilk dört ayında Afyonkarahisar'a 242 bin ziyaretçi geldiği belirtilirken, kenti en çok ziyaret eden ülke vatandaşlarının ise Güney Koreliler olduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından termal bir otelde yapılan 6. İTGP toplantısında "Go Türkiye Dijital Platformu" ile "Afyonkarahisar Turizmi" hakkında sunum yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, toplantıda yaptığı konuşmada, kente gelen ziyaretçi sayıları hakkında bilgiler vererek, " Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinde bu yılın ilk dört ayında Afyonkarahisar'a 242 bin ziyaretçi gelmiştir. Afyonkarahisar'ı en çok ziyaret eden ülke Güney Kore'dir. Bunun dışında Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Rusya'dan turistler şehrimize ilgi göstermektedir" dedi.

Altın, Afyonkarahisar'da turizm alanında yapılacak yeni projeler hakkında bilgi verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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