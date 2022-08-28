Afyon haber | İhsaniye'de Hasan Yılmaz rüzgarı esti Yerel Haberler Afyon haber... Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Büyük Taarruzun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Hasan Yılmaz konseri büyük ilgi gördü. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Büyük Taarruzun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Hasan Yılmaz konseri büyük ilgi gördü. İlçede etkinlikler çerçevesinde 3 ayrı konser programı tertip edildi. Konser programı çerçevesinde ünlü sanatçı Hasan Yılmaz sahne aldı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde katılımcıları doyasıya eğlendi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hasan Yılmaz Karahisar Hisarcık İhsaniye Yerel Haberler

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