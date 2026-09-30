AFSÜ öğrencilerine ADRM'de dönem boyunca her pazartesi sohbet programı devam edecek

AFSÜ öğrencilerine ADRM'de dönem boyunca her pazartesi sohbet programı devam edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFSÜ öğrencilerine yönelik ADRM'de sohbet programı düzenlendi. ADRM Vaizi Hacer Genç'in rehberliğinde manevi ve sosyal hayata ilişkin konuların konuşulduğu programların her pazartesi 17.30-20.00 arasında farklı başlıklarla dönem boyunca süreceği bildirildi.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) öğrencilerine yönelik Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde (ADRM) sohbet programı düzenlendi.
ADRM Vaizi Hacer Genç'in rehberliğinde gerçekleştirilen programda öğrencilerle manevi ve sosyal hayata ilişkin konular üzerine sohbet edildi. Öğrencilerin katılım sağladığı programların, her pazartesi 17.30-20.00 saatleri arasında ADRM'de farklı konu başlıklarıyla dönem boyunca devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı