Afrodisias'ta Opera Festivali

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 2 bin yılı aşkın bir geçmişe sahip Afrodisias Antik Kentinde düzenlenen konserde İzmir Devlet Opera ve Bale orkestrası ilk kez sahne aldı. Unutulmaz anlara sahne olan konserde orkestra şefi Vladimir Lungu eşliğinde klasik batı müziği eserleri ile birlikte Türk eserleri de seslendirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 2 bin yılı aşkın bir geçmişe sahip Afrodisias Antik Kentinde düzenlenen konserde İzmir Devlet Opera ve Bale orkestrası ilk kez sahne aldı. Unutulmaz anlara sahne olan konserde orkestra şefi Vladimir Lungu eşliğinde klasik batı müziği eserleri ile birlikte Türk eserleri de seslendirildi.

İzmir Devlet Opera ve Bale orkestrası Cunductor Vladimir Lungu, soprano Nazlı Alptekin, Filiz Güneş, Derya Kırcalı Gürlük, Tenor Burak Dabakoğlu, Baritone Murat Duyan, Bass Hasan Alptekin ve Teyfik Rodos eşliğinde unutulmaz bir gece yaşattı. Afrodisias'ın simgesi Tetrapylon'un önünde kurulan sahnede düzenlenen etkinliğe yoğun bir katılım oldu. Protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda Karacasulunun yoğun ilgi gösterdiği konserde tarihi kentte opera sanatçılarının eşsiz performansları yankılandı. Klasik batı müziği eserleriyle birlikte Türk müziğinin sevilen eserlerinin seslendirildiği konserde zeybek müzikleri de geceye renk kattı. Gecenin sonunda tüm solistler sahneye gelerek 'Memleketim' şarkısını söylerken seyirciler de onlara eşlik etti. Konser alanında bulunanlar büyük keyifle takip ettikleri bu konserlerin devamının gelmesini istedi.

ÜNLÜ OPERALARDAN ESERLER SUNULDU

Konserin ardından konuşan solist Teyfik Rodos şunları söyledi:

"Bu akşam sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif aldık. Bu güzel ortamda bu antik ortamda orkestramızla birlikte çok güzel bir konser verdiğimizi ve seyircilerimizin de bu konserden çok mutlu ayrıldıklarına şahit olduk. Yarın yine orkestramızdan 4'lü bir grubun konseri olacak. Umarım bu konserler gelenekselleşir burada. Aydın ve Karacasu seyircisinin hoşça vakit geçireceklerini tahmin ediyorum. Ağırlıklı olarak Türk eserlerine yer verdik. Bunun yanında klasik batı müziğinin klasik opera dünyasının önemli eserlerinden de şarkıları seslendirdik. Örneğin Carmen operasından, Şendul operetinden eserler vardı. Buradaki amacımız seyircilerimize hem Türk hem klasik eserleri dinletmek ve tanıtmaya çalışmaktı."