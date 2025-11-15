Bilecikli sporcu Afrasu Bozkurt, milli takıma seçildi.

Taekwondo Sporcusu Afrasu Bozkurt, A Milli Takım daveti alarak Romanya'da düzenlenen Uluslararası Bükreş Open Taekwondo Turnuvasında Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Turnuvada gösterdiği başarı ile milli sporcu olma hakkı kazanan Bozkurt, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK